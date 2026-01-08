Il mercato in ebollizione Brescianini è a un passo Riprende quota De Vrij

Il mercato si muove rapidamente: la Fiorentina è vicina a finalizzare l'acquisto di Brescianini, un giovane centrocampista che potrebbe offrire nuove soluzioni a Vanoli. Con l’obiettivo di rafforzare la rosa, i dialoghi tra le parti sono in fase avanzata, mentre si attende la conclusione delle trattative. Brescianini rappresenta un’opportunità strategica per la squadra, contribuendo a consolidare il reparto di centrocampo.

Avanti spediti verso il secondo colpo di mercato. La Fiorentina vuole mettere le mani su Brescianini il prima possibile, per consegnare a Vanoli un jolly di centrocampo che può rivelarsi molto utile. Il centrocampista bergamasco ha già dato il suo benestare e la Fiorentina ha mosso passi concreti. Si tratta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Le cifre sono note: 3 milioni per il prestito, altri 10 in caso di permanenza in Serie A. Va avanti parallelo anche l’altro mercato. La Fiorentina prenderà un centrale (Viti rientrerà al Nizza per poi essere prestato altrove). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato in ebollizione. Brescianini è a un passo (Ri)prende quota De Vrij

