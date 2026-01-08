Il mercato del Forlì inizia a prendere forma | dal Frosinone arriva il centravanti Alessandro Selvini

Il mercato del Forlì si sta delineando con l’arrivo di nuovi giocatori. Dopo aver annunciato Luigi Palomba come nuovo difensore, il club ha concluso un accordo con Alessandro Selvini, centravanti proveniente dal Frosinone. Questa operazione rappresenta un passo importante per la rosa, che si sta rafforzando in vista della prossima stagione.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.