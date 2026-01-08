Il mercato del Forlì inizia a prendere forma | dal Frosinone arriva il centravanti Alessandro Selvini
Il mercato del Forlì si sta delineando con l’arrivo di nuovi giocatori. Dopo aver annunciato Luigi Palomba come nuovo difensore, il club ha concluso un accordo con Alessandro Selvini, centravanti proveniente dal Frosinone. Questa operazione rappresenta un passo importante per la rosa, che si sta rafforzando in vista della prossima stagione.
Inizia finalmente a prendere forma il mercato in entrata del Forlì. Dopo l'annuncio di mercoledì con l'arrivo del difensore scuola Cagliari, Luigi Palomba, nella mattinata di giovedì ha formalizzato l'accordo con un nuovo giocatore. Si tratta dell'attaccante Alessandro Selvini in prestito dal. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
