Il Maradona tra i 50 stadi più gremiti del 2025 | pieno in media al 93,9% è 28esimo

Nel 2025, il Maradona si colloca tra i 50 stadi più affollati al mondo, con una media di riempimento del 93,9%, posizionandosi al 28° posto. Il “Monumental” di Buenos Aires, stadio del River Plate, si distingue per la sua costante affluenza, raggiungendo un’occupazione media dell’85%, livello che nessun altro impianto supera. Questi dati evidenziano l’importanza e il fascino duraturo del calcio in Argentina e nel panorama internazionale

Sempre pieno. Nessuno stadio al mondo può battere il "Monumental" di Buenos Aires. Lo stadio del River Plate quest'anno ha registrato una capienza media di 85.018 persone, su un massimo di 85.018. Esatto: il 100%. E ovviamente guida la classifica degli stadi più "visitati" dell'anno appena passato, fatta dalla rivista tedesca "11 Freunde". Tra i migliori 50 ci sono anche tre stadi italiani, tra cui il Maradona. L'ex San Paolo è al 28esimo posto con una presenza media di 51.373 persone su una capienza massima di 54.726. Un ottimo 93,9%. Meglio hanno fatto in termini di numeri assoluti (ma non sempre di percentuali) l'Olimpico di Roma e San Siro.

