Il loro regalo appeso alla porta dal 20 dicembre

Dal 20 dicembre, un regalo è rimasto appeso alla porta di via Risorgimento 123, al primo piano. Roberta Massari aveva deciso di lasciare un pensiero per Riccardo Maceroni in occasione del Natale, ma l’oggetto è rimasto lì per giorni. Questa semplice gesto ha suscitato curiosità e riflessioni sulla tradizione del dono e sulla quotidianità del quartiere.

Quel regalo è rimasto appeso alla maniglia per giorni. Roberta Massari, che abita al primo piano della palazzina al civico 123 di via Risorgimento, aveva pensato di consegnare un piccolo pensierino a Riccardo Maceroni, in vista del Natale. Era il 20 dicembre. Aveva suonato, bussato, ma dall’interno dell’appartamento collocato al secondo piano, non era giunto alcun rumore. Così aveva deciso di lasciare quel pacchetto agganciato alla maniglia, in modo che Riccardo potesse trovarlo al suo ritorno. Quel momento però non è mai arrivato. Il 5 gennaio scorso, Maceroni e la madre, Luisella Pirazzoli di 87 anni, sono stati rinvenuti privi di vita dopo giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il loro regalo appeso alla porta dal 20 dicembre" Leggi anche: Nuovo caso al Louvre, due ragazzi hanno appeso il loro ritratto accanto alla Gioconda: è un format Leggi anche: Solidarietà, i donatori di Porta Crucifera al trasfusionale del San Donato dal 15 al 20 dicembre Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Il loro regalo appeso alla porta dal 20 dicembre. Manca pochissimo al Natale! Hai già appeso le ultime decorazioni Le nostre palline in metallo non sono solo bellissime per l'albero, ma nascondono un cuore profumato di tè e tisane. Il regalo perfetto (anche per se stessi) per scaldare l’attesa. Ti asp - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.