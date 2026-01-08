Il Lidl si amplia | sarà chiuso 6 mesi per i lavori

Il supermercato Lidl di Lugo ha chiuso temporaneamente le sue porte dall’6 gennaio, a causa di interventi di ristrutturazione. La riapertura è prevista tra circa sei mesi, durante i quali i clienti dovranno rivolgersi ad altri punti vendita. Questa chiusura temporanea permette di migliorare gli spazi e i servizi offerti, garantendo un’esperienza di acquisto più efficiente e moderna una volta terminati i lavori.

Le porte si sono chiuse nella giornata del 6 gennaio e non hanno più riaperto. Uno dei punti vendita maggiormente frequentati della città di Lugo resterà chiuso per i prossimi sei mesi. Niente a che fare con la nevicata che il giorno della Befana ha salutato la fine delle festività natalizie, il manifesto all’ingresso del supermercato che annunciava gli imminenti lavori era appeso da alcuni giorni avvisando la clientela che da mercoledì 7 gennaio non sarebbe stato più possibile fare la spesa alla Lidl. "Si tratta di un intervento diretto della proprietà – specifica l’assessore all’urbanistica, Gianmarco Rossato – che non prevede quindi compensazioni urbanistiche, se non quelle degli oneri di costruzione diretta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Lidl si amplia: sarà chiuso 6 mesi per i lavori Leggi anche: Nuovi lavori al Lauro Rossi: "Intervento post terremoto. Sarà chiuso per alcuni mesi" Leggi anche: Lavori in corso. Chiuso per due mesi il distretto sanitario di Marina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L’operazione consentirà a Illva Saronno Holding, già proprietaria di Disaronno e dei vini Florio e Duca di Salaparuta, di ampliare ulteriormente il proprio portafoglio di brand storici #Nazionale - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.