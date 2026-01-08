Il lago dei cigni Raduno di Organetto e tamburello con stand gastronomici e visite urbane | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Scopri gli eventi del weekend a Reggio Calabria: dal tradizionale spettacolo del Lago dei Cigni al Raduno di Organetto e Tamburello con stand gastronomici e visite in città. Tra teatro e arte, il programma include anche il balletto al Teatro Cilea e l’esposizione Arte Eretica al Circolo Reggio Sud, offrendo occasioni di cultura e svago per tutti.

Arriva il weekend e non può mancare la guida con gli eventi clou del fine settimana. Balletto protagonista al Teatro Cilea ed Arte eretica al Circolo Reggio Sud. Visite guidate urbane invece per DiStretto d'Emozioni. Secondo raduno di organetto e tamburello con stand gastronomici  inoltre a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

