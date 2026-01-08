Il lago dei cigni Raduno di Organetto e tamburello con stand gastronomici e visite urbane | cosa fare nel weekend a Reggio Calabria

Scopri gli eventi del weekend a Reggio Calabria: dal tradizionale spettacolo del Lago dei Cigni al Raduno di Organetto e Tamburello con stand gastronomici e visite in città. Tra teatro e arte, il programma include anche il balletto al Teatro Cilea e l’esposizione Arte Eretica al Circolo Reggio Sud, offrendo occasioni di cultura e svago per tutti.

