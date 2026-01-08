Alessandro Ambrosio è stato vittima di un'aggressione mortale nella zona della stazione ferroviaria di Bologna. Colpito alle spalle con un coltellata che ha attraversato il polmone, l'uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nell'area pubblica e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda.

Alessandro Ambrosio è stato aggredito alle spalle e ucciso con una coltellata che gli ha attraversato il polmone, nell’area della stazione ferroviaria di Bologna. E Marin Jelenic, croato di 36 anni, unico sospettato per l’omicidio del capotreno, era destinatario di un decreto di allontanamento comunitario che era diventato effettivo due giorni prima dell’omicidio. Ma era ancora in giro – il ‘fantasma’ delle stazioni, lo chiamano - e nel frattempo ha tolto la vita al 34enne, per tutti ‘Ambro’, musicista e viaggiatore appassionato. "Questa è l’Italia – le parole di Luigi, papà della vittima –. Ti mettono dentro, ti rilasciano subito e continui a fare quello che facevi prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il killer era stato espulso

