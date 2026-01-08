Il killer era stato espulso
Alessandro Ambrosio è stato vittima di un'aggressione mortale nella zona della stazione ferroviaria di Bologna. Colpito alle spalle con un coltellata che ha attraversato il polmone, l'uomo è deceduto a seguito delle ferite riportate. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nell'area pubblica e sulle circostanze che hanno portato a questa drammatica vicenda.
Alessandro Ambrosio è stato aggredito alle spalle e ucciso con una coltellata che gli ha attraversato il polmone, nell’area della stazione ferroviaria di Bologna. E Marin Jelenic, croato di 36 anni, unico sospettato per l’omicidio del capotreno, era destinatario di un decreto di allontanamento comunitario che era diventato effettivo due giorni prima dell’omicidio. Ma era ancora in giro – il ‘fantasma’ delle stazioni, lo chiamano - e nel frattempo ha tolto la vita al 34enne, per tutti ‘Ambro’, musicista e viaggiatore appassionato. "Questa è l’Italia – le parole di Luigi, papà della vittima –. Ti mettono dentro, ti rilasciano subito e continui a fare quello che facevi prima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Omicidio Aurora: il killer fantasma era stato espulso 2 volte: ma beffa del passaporto scaduto e Cpr evitato, era a spasso e libero di uccidere
Leggi anche: Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso»
L’assassino di Aurora Livoli era stato espulso due volte dall’Italia; Aurora Livoli, il killer era già stato espulso due volte (ma aveva il passaporto scaduto): «Permesso di soggiorno negato perché pericoloso»; Bologna, il killer era stato espulso. Il movente: uno screzio sul treno; Il killer di Aurora espulso per due volte. E una perizia nel Cpr lo ha lasciato libero.
Pericoloso, con precedenti ed espulso. Ma il killer era libero a Cologno - Era considerato pericoloso, aveva numerosi alias con i quali camuffava la propria identità e una carriera illegale con precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale ... ilmessaggero.it
Omicidio della 19enne Aurora Livoli, il presunto killer era stato in carcere a Pavia - L’uomo indagato per l’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta a Milano la mattina del 29 dicembre, in passato era stato detenuto in carcere a Pavia per violenza sessuale. laprovinciapavese.gelocal.it
Emilio Valdez Velazco, la stretta al collo per stordire le vittime e violentarle: due aggressioni identiche prima di Aurora Livoli (ma non era stato espulso) - Per il presunto assassino di Aurora Livoli, la 18enne di Fondi trovata morta a Milano la scorsa settimana, i precedenti presenti negli archivi delle forze dell’ordine delineano il profilo ... msn.com
L'ex marito di Regina Daniels, Ned Nwoko, è stato colui che ha espulso Mercy Johnson come forma d...
Capotreno ucciso a Bologna, il killer aveva un ordine di espulsione. Era stato emesso dal prefetto di Milano: l'uomo era stato trovato con un coltello. Era riuscito a scappare a Desenzano, dove è stato catturato. Venerdì interrogatorio a Brescia - facebook.com facebook
Marin Jelenic, il cittadino croato 36enne arrestato a Desenzano con l'accusa di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna, aveva dato in escandescenze in un supermercato nel centro di Udine lo scorso 18 ottobre, dopo essere stato scoperto a x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.