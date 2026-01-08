Il killer del capotreno sfasciò un negozio molestava e rapinava Nessuno l’ha cacciato

A Desenzano è stato fermato un uomo croato sospettato di aver ucciso il capotreno Alessandro Ambrosio. Da anni, il soggetto avrebbe causato danni e commesso reati, tra cui danneggiamenti, molestie e rapine. Nonostante ciò, non era stato ancora allontanato. La vicenda evidenzia le difficoltà di intervento e prevenzione in casi di comportamenti criminali prolungati nel tempo.

Fermato a Desenzano il croato che avrebbe ammazzato Alessandro Ambrosio. L'uomo seminava terrore da anni. Viveva da barbone, ma si muoveva come un killer. Sempre almeno con un coltello addosso. Inarrestabile. La fuga del collezionista di lame, Marin Jelenic, croato di 36 anni, fermato l'altra sera a Desenzano del Garda con l'accusa di aver ucciso, la sera prima, per motivi abietti, il capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, aggredendolo alle spalle nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna, è stata ricostruita pezzo per pezzo dagli investigatori.

