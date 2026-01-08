Il rientro a scuola dopo le vacanze è caratterizzato da temperature molto basse, creando un clima freddo e talvolta difficile da gestire, specialmente per i più giovani. A Minerbio, presso Ca’ de Fabbri, studenti di tutte le età si preparano ad affrontare il grande freddo, tra ambienti che richiedono attenzione per garantire comfort e sicurezza durante le ore di lezione.

Amaro, anzi gelido, rientro sui banchi di scuola per piccoli e anche piccolissimi alunni di Minerbio, a Ca’ de Fabbri. Ieri, infatti, le temperature nelle aule erano ben sotto al limite consentito, sfiorando solo i dodici gradi. A segnalarlo un gruppi di genitori, adirati per la situazione: "Le scuole materne ed elementari sono rimaste senza riscaldamento, costringendo bambini e ragazzi a rimanere al freddo – spiegano –. Tramite chat e canali di genitori si è scoperto, a metà mattinata, che a scuola c’erano appena 12 gradi. Un intero comune ha lasciato i propri studenti in condizioni inadeguate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande freddo a scuola dopo le vacanze

Leggi anche: Trasloco degli studenti della scuola media dopo le vacanze, i genitori: "Preoccupati per navette e altri disagi"

Leggi anche: Compiti delle vacanze, l’affondo di Novara: “L’ambiente genitoriale non sia un dopo scuola”. La ricetta del pedagogista

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Il grande freddo a scuola dopo le vacanze; Scuole dell’infanzia al freddo ad Arcore e Villasanta, lezioni sospese dopo le vacanze; Arriva il grande freddo, a Cascia e Norcia termometro fino a meno 10 gradi nella notte; Beinasco, mezzi spargisale in azione per combattere i rischi del grande freddo.

Ciao Ciao Ciao Amici Mie | Canzoni per bambini

Il Grande freddo arriva anche in Sicilia con un brusco cambiamento delle condizioni atmosferiche - facebook.com facebook

Beinasco, mezzi spargisale in azione per combattere i rischi del grande freddo x.com