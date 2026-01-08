Il gol di Thuram al 97? ha fissato un nuovo record | non era mai accaduto all’Inter
Il gol di Thuram al 97° minuto ha stabilito un nuovo record, segnando per la prima volta all’Inter. L’attaccante francese, in forza al Parma, continua a dimostrare la sua efficacia contro la squadra della sua città natale. Con questo risultato, Thuram ha messo a segno il suo terzo gol in tre incontri contro l’Inter, consolidando un rapporto positivo con la sua squadra attuale.
Marcus Thuram e il Parma: un incrocio che continua a portargli bene. L’attaccante francese ha colpito ancora contro la squadra della sua città natale, trovando il terzo gol in altrettanti confronti. Ma la rete segnata ieri al Tardini va oltre il semplice dato realizzativo e assume un peso speciale anche sul piano statistico. Il gol del definitivo 2-0, arrivato al minuto 97:06, è infatti entrato di diritto nella storia nerazzurra. Come evidenziato da Opta, si tratta della rete più tardiva mai segnata dall’Inter in Serie A da quando il campionato è tornato a 20 squadre, nella stagione 200405. Un primato che supera il precedente record stabilito da Lautaro Martínez, a segno su rigore al 95:57 contro il Venezia nel novembre 2021. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
