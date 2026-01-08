Il gol annullato a Hojlund è la morte del calcio | non ha sbagliato il Var è sbagliato il regolamento

Il gol annullato a Hojlund solleva un dibattito sul regolamento e l’interpretazione del VAR nel calcio. Il Napoli, dopo una sconfitta contro il Verona, si allontana temporaneamente dalla vetta, preparando il confronto con l’Inter. Questa situazione mette in evidenza come le decisioni arbitrali possano influenzare il risultato e il cammino delle squadre, evidenziando la necessità di una riflessione sulle regole e sui sistemi di valutazione.

Premessa. Il Napoli stecca contro il Verona e per la prima volta si allontana dalla vetta, proprio alla vigilia della sfida scudetto contro l’ Inter. Antonio Conte e città come sempre piagnucolano per un paio di fischi arbitrali sfavorevoli, qualcuno addirittura torna a blaterare di “vento del Nord” (cit.) e macchinazioni simili, ma qui non c’è nessun complotto: per una volta non ha sbagliato il Var, è proprio il regolamento – che è stato applicato in maniera ineccepibile, soprattutto in occasione del gol annullato a Hojlund – ad essere sbagliato. Più del contestato arbitro Marchetti, probabilmente, ha pesato l’atavica incapacità di Conte a gestire turnover e doppio impegno: la squadra, apparsa ingiocabile nelle ultime uscite, è puntualmente inciampata non appena non ha avuto una settimana piena per preparare la gara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

