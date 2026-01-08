Il gioco delle parti fra Trump e Rubio sulla Groenlandia Il fattore Nato e l’ipotesi di un accordo
Il confronto tra Trump e Rubio sulla Groenlandia riflette tensioni e interessi strategici legati alla regione. In ambito Nato, si discute della possibilità di un avvicinamento degli Stati Uniti alla Groenlandia, considerando anche accordi che possano rafforzare la presenza americana nel Nord. Questa dinamica evidenzia l’importanza geopolitica della zona e il ruolo della Nato nel mantenimento degli equilibri internazionali.
Nei corridoi della Nato, il fatto che alla Casa Bianca si discuta apertamente di come portare la Groenlandia sotto il controllo americano, senza escludere l’ipotesi dell’uso della. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Groenlandia e Danimarca chiedono vertice con Rubio. La Ue a Trump: "È Nato, confini inviolabili"| Bildt: "Rischio di un'azione Usa"
Leggi anche: L’Ue a Trump: “Groenlandia parte della Nato, confini inviolabili”. Ma il tycoon lavora ad accordo senza la Danimarca
Perché New York può processare Maduro. Il precedente che cambia le regole del gioco; Guerra in Yemen, tensioni Dubai-Abu Dhabi. Nuovo dossier per Trump?; Da Gaza all’Iran: cosa c’è in gioco nei colloqui Trump-Netanyahu a Mar-a-Lago?; Venezuela, Trump: “ci consegnano 50 milioni di barili di petrolio”/ Le richieste USA al regime: Cina insorge.
Il gioco delle parti fra Trump e Rubio sulla Groenlandia. Il fattore Nato e l'ipotesi di un accordo - Le minacce militari del presidente allarmano moderatamente l’Alleanza atlantica. ilfoglio.it
Ucraina, Trump ora vuole stringere: «Penso che Kiev cederà la Crimea. L'incontro con Zelensky? Era l'ufficio più bello del mondo» - Risposta di Donald Trump, di rientro, nel pomeriggio di domenica, alla Casa Bianca: «Penso di sì. corriere.it
Il vertice fra Trump e Putin si blocca. Il mandato di Lavrov e le differenze fra Rubio e Witkoff - Il motivo, secondo gli americani, è “la mancanza di disponibilità fra le parti a negoziare”. ilfoglio.it
Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini
Come secondo gioco dell'anno nuovo , dopo aver finito "The Punisher" si ricomincia oggi pomeriggio "The Getaway Black Monday" , bel gioco suddiviso in due parti giocando dalla parte di due personaggi , un poliziotto e un ex pugile , ha il grande merito di m - facebook.com facebook
Nintendo Switch 2, stanno per arrivare molti più giochi di terze parti x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.