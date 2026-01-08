Il gioco delle parti fra Trump e Rubio sulla Groenlandia Il fattore Nato e l’ipotesi di un accordo

Il confronto tra Trump e Rubio sulla Groenlandia riflette tensioni e interessi strategici legati alla regione. In ambito Nato, si discute della possibilità di un avvicinamento degli Stati Uniti alla Groenlandia, considerando anche accordi che possano rafforzare la presenza americana nel Nord. Questa dinamica evidenzia l’importanza geopolitica della zona e il ruolo della Nato nel mantenimento degli equilibri internazionali.

Ucraina, Trump ora vuole stringere: «Penso che Kiev cederà la Crimea. L'incontro con Zelensky? Era l'ufficio più bello del mondo» - Risposta di Donald Trump, di rientro, nel pomeriggio di domenica, alla Casa Bianca: «Penso di sì. corriere.it

Il vertice fra Trump e Putin si blocca. Il mandato di Lavrov e le differenze fra Rubio e Witkoff - Il motivo, secondo gli americani, è “la mancanza di disponibilità fra le parti a negoziare”. ilfoglio.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

