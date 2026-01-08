Il GEF approva il programma per ridurre l’inquinamento da mercurio in Liberia

La Liberia ha ricevuto l’approvazione del Global Environment Facility (GEF) per un progetto dedicato alla riduzione dell’inquinamento da mercurio nel settore dell’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro. L’iniziativa mira a promuovere pratiche più sostenibili e a tutelare l’ambiente, contribuendo a mitigare gli effetti nocivi di questa sostanza chimica.

La Liberia ha ottenuto l'approvazione dal Global Environment Facility (GEF) per un progetto trasformativo finalizzato a ridurre drasticamente l'inquinamento da mercurio nel settore dell'estrazione artigianale e su piccola scala dell'oro (ASGM). L'iniziativa – sviluppata dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) della Liberia e sostenuta dal Gruppo della Banca africana di sviluppo – combina 7,67 milioni di dollari di finanziamenti GEF con 24,57 milioni di dollari di cofinanziamento indicativo da parte della banca multilaterale. L'obiettivo è costruire un settore aurifero più sicuro, più pulito e più sostenibile, intervenendo su una delle principali fonti di inquinamento ambientale e rischio sanitario del Paese.

