Il GEF approva il programma per ridurre l’inquinamento da mercurio in Liberia

8 gen 2026

La Liberia ha ricevuto l’approvazione del Global Environment Facility (GEF) per un progetto dedicato alla riduzione dell’inquinamento da mercurio nel settore dell’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro. L’iniziativa mira a promuovere pratiche più sostenibili e a tutelare l’ambiente, contribuendo a mitigare gli effetti nocivi di questa sostanza chimica.

La Liberia ha ottenuto l’approvazione dal Global Environment Facility (GEF) per un progetto trasformativo finalizzato a ridurre drasticamente l’inquinamento da mercurio nel settore dell’estrazione artigianale e su piccola scala dell’oro (ASGM). L’iniziativa – sviluppata dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente (EPA) della Liberia e sostenuta dal Gruppo della Banca africana di sviluppo – combina 7,67 milioni di dollari di finanziamenti GEF con 24,57 milioni di dollari di cofinanziamento indicativo da parte della banca multilaterale. L’obiettivo è costruire un settore aurifero più sicuro, più pulito e più sostenibile, intervenendo su una delle principali fonti di inquinamento ambientale e rischio sanitario del Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

