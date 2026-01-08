Il futuro della ’Polveriera’ Conto alla rovescia per i fondi Pressing sugli occupanti

Il futuro della Polveriera si avvicina a un punto cruciale, con il conto alla rovescia per l’erogazione dei fondi. Le autorità intensificano i loro sforzi per proteggere lo spazio autogestito, mentre si lavora per avviare le opere di riqualificazione nel complesso di Sant’Apollonia. Un equilibrio tra tutela del patrimonio e interventi di miglioramento appare fondamentale per il percorso di valorizzazione del sito.

Salvaguardare lo spazio comune autogestito della Polveriera da un lato, e dall’altro garantire l’avvio dei lavori di riqualificazione del complesso di Sant’Apollonia. Corre lungo questo doppio binario la partita che vale 4,5 milioni di euro. Fondi statali (Fsc) che la Regione Toscana – con Palazzo Vecchio nel ruolo attivo di interlocutore – non può permettersi di perdere. Per questo motivo ieri pomeriggio l’assessora all’Università e alla Cultura della giunta bis di Eugenio Giani, Cristina Manetti, assieme all’assessore al Lavoro, Università e Patrimonio del Comune di Firenze, Dario Danti, hanno preso parte – con il capogruppo in Consiglio comunale di Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi come uditore interessato – all’incontro atteso dai ragazzi che in via Santa Reparata occupano gli spazi all’interno dell’immobile passato dalla disponibilità del demanio a quella della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Da una parte il clima da pugno di ferro imposto dal governo contro i luoghi del dissenso “antagonista”. Dall’altra le incertezze sul destino del centro di Sant’Apollonia. Potrebbe essere in bilico il futuro dello spazio occupato La Polveriera di via Santa Reparata. - facebook.com facebook