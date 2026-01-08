Il futuro del Parco Ila Verde e inclusività Lavori all’ex Sanatorio

Il Parco Ila, ex Sanatorio Regina Elena, sta attraversando una fase di rinnovamento con lavori di riqualificazione. Questa trasformazione mira a creare un’area verde più accessibile e inclusiva, in linea con un nuovo progetto di sviluppo sostenibile. Il futuro del parco si configura come uno spazio dedicato alla comunità, dove natura e inclusività si integrano per offrire benefici a tutti i cittadini.

Nuovo passo avanti verso la trasformazione del Parco Ila che fu nell’" Ila Community Park ", rinnovata definizione per il Parco ex Sanatorio "Regina Elena" che dovrebbe servire a sottolineare il nuovo corso di un’area verde sottoposta a lavori e interventi sostanziali. " Ila Community Park ", infatti, è il nome dell’azione che rientra ne " La scuola si fa città ", la strategia urbana di sviluppo sostenibile finanziata attraverso i fondi strutturali e di investimento europei 2021–2027 con il contributo di Regione Lombardia: dopo l’inaugurazione, nello scorso mese di ottobre, dei solarium restaurati, prosegue con i lavori di riqualificazione al via lunedì il percorso di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale e volto a migliorare la vivibilità delle aree urbane rafforzando il ruolo degli spazi pubblici come luoghi di inclusione, relazione e benessere per la comunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

