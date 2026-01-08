Il freddo colpisce | come salvare il tuo contatore dal gelo invernale

Da leccotoday.it 8 gen 2026

Con l’arrivo delle basse temperature, il rischio di congelamento dei contatori dell’acqua aumenta. In provincia di Lecco, le recenti ondate di gelo pongono questa problematica in primo piano, mettendo a rischio il funzionamento delle apparecchiature. È importante adottare alcune misure preventive per proteggere il contatore dal gelo e garantire il corretto funzionamento del sistema idrico durante l’inverno.

Le ondate di gelo che stanno investendo la provincia di Lecco in questi giorni non danno tregua e mettono a rischio migliaia di contatori dell'acqua. Lario Reti Holding ha diffuso un vademecum con le istruzioni da seguire per proteggere i dispositivi dalle temperature rigide e scongiurare rotture. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

