Il ferimento di Pisacane convalidato il fermo dei due aggressori

Il gip di Pescara ha convalidato il fermo dei due sospettati dell'aggressione a Gianluca Pisacane, fratello del calciatore Fabio Pisacane. L'uomo è stato ferito alle gambe con due colpi di pistola nelle prime ore del 3 gennaio nei Quartieri Spagnoli di Napoli. La Squadra Mobile di Napoli aveva individuato e fermato i presunti aggressori, e ora il procedimento giudiziario prosegue.

Il gip di Pescara Giovanni de Rensis ha convalidato il provvedimento di fermo notificato dalla Squadra Mobile di Napoli nei confronti dei due presunti aggressori di Gianluca Pisacane, fratello dell'allenatore del Cagliari Calcio Fabio Pisacane, ferito alle gambe con due colpi di pistola nelle prime ore dello scorso 3 gennaio, nei pressi del suo locale ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Per i due indagati, che hanno rispettivamente 25 e 30 anni, è stata disposta la misura cautelare del carcere. I reati contestati sono tentato omicidio e porto in luogo pubblico di un'arma da sparo (una pistola calibro 9).

