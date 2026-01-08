Il ferimento del padre e del fratello di Pisacane per i fermati incidente stradale durante la fuga

Durante l’incidente stradale causato dal ghiaccio, due presunti aggressori di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, sono rimasti coinvolti. Il fermo si è verificato durante una fuga, che ha portato al ferimento del padre e del fratello di Pisacane. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni legate a fatti precedenti, evidenziando le conseguenze di comportamenti rischiosi e imprevedibili sulla sicurezza pubblica.

Hanno avuto un incidente stradale a causa del ghiaccio, durante la fuga, i due presunti aggressori del fratello e del padre dell'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane: uno si è.

