Sul tavolo di Zelensky si è diffusa una notizia infondata riguardo a un farmaco chiamato Mili Nosik. Si tratta di un medicinale da banco utilizzato in alcuni Paesi dell’Est, impiegato per alleviare sintomi di raffreddore e allergie, contenente clorfeniramina e fenilefrina. La vicenda si inserisce in un contesto di rumor e bufale, spesso associate a interpretazioni errate o manipolate di sostanze di uso comune.

Il Mili Nosik è un farmaco da banco (in alcuni Paesi dell’Est) contro raffreddore e allergia, a base di antistaminico (clorfeniramina) e decongestionante (fenilefrina). Un flacone sulla scrivania di Volodymyr Zelensky ha riacceso una classica narrazione della disinformazione russa e pro-russa: che il presidente ucraino sia un cocainomane, una dipendenza che, assieme alle sue ambizioni malate, avrebbe portato l’Ucraina alla devastazione, con milioni di persone in fuga dal Paese o morte, territori e risorse naturali perduti e economie al collasso. Si tratta di una narrazione pro-Cremlino ormai «ricorrente, che mira a diffamare il presidente ucraino», come osserva EUvsDisinfo, un progetto dell’Unione europea, condotto dalla task force East Stratcom, contro la disinformazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Fatti per Putin | Il farmaco sul tavolo di Zelensky, e la solita bufala della cocaina.

