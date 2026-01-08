Il fallimento di Fua Cucchiara | Serve una nuova fase di responsabilità

Il fallimento della Fua di Agrigento evidenzia una crisi di responsabilità e gestione. La mancanza di vigilanza da parte delle istituzioni regionali e della maggioranza di centrodestra ha contribuito a un collasso ormai irreversibile. Questo episodio sottolinea l’esigenza di un nuovo approccio, più attento e responsabile, per garantire un futuro sostenibile e trasparente per l’ente e la comunità che rappresenta.

Creato un percorso a Scienze strategiche. La rettrice Cucchiara: "Indirizzo utile anche agli studenti civili".

