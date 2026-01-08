Il fallimento di Fua Cucchiara | Serve una nuova fase di responsabilità
Il fallimento della Fua di Agrigento evidenzia una crisi di responsabilità e gestione. La mancanza di vigilanza da parte delle istituzioni regionali e della maggioranza di centrodestra ha contribuito a un collasso ormai irreversibile. Questo episodio sottolinea l’esigenza di un nuovo approccio, più attento e responsabile, per garantire un futuro sostenibile e trasparente per l’ente e la comunità che rappresenta.
"Il definitivo fallimento della Fua di Agrigento non è un incidente di percorso, ma la conseguenza diretta dell’inerzia e dell’improvvisazione da parte della presidenza dell’organismo e della totale assenza di vigilanza da parte della Regione siciliana e della maggioranza di centrodestra che la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
