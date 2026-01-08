Il DNA di Leonardo da Vinci è su un disegno? Uno studio è a caccia della prova definitiva

Un team di ricercatori sta cercando di individuare tracce genetiche di Leonardo da Vinci su opere, oggetti e lettere del XV secolo. Attraverso analisi scientifiche, si tenta di trovare prove genetiche che possano collegare questi materiali al famoso artista e ai suoi parenti, offrendo così una nuova prospettiva sulla sua storia e sulla sua eredità.

“Il vero codice da Vinci esiste”: tracce del DNA del genio su un disegno a matita sanguigna “Santo Bambino”? Ecco cosa dicono gli studiosi - Un team internazionale di scienziati ha trovato materiale genetico sul disegno "Santo Bambino" che potrebbe appartenere al genio toscano ... ilfattoquotidiano.it

Tracce del dna di Leonardo da Vinci potrebbero essere state scoperte su un disegno a matita sanguigna chiamato Santo Bambino - Alcuni studiosi suggeriscono di aver recuperato sequenze da opere e lettere antiche che potrebbero appartenere al genio rinascimentale ... wired.it

