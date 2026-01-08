Il DNA di Leonardo da Vinci è su un disegno? Uno studio è a caccia della prova definitiva
Un team di ricercatori sta cercando di individuare tracce genetiche di Leonardo da Vinci su opere, oggetti e lettere del XV secolo. Attraverso analisi scientifiche, si tenta di trovare prove genetiche che possano collegare questi materiali al famoso artista e ai suoi parenti, offrendo così una nuova prospettiva sulla sua storia e sulla sua eredità.
Un team di ricercatori ha isolato tracce genetiche su opere, oggetti e lettere del '400 appartenute a Leonardo da Vinci e ai suoi parenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
