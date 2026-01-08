Il cuore della montagna In cammino nelle Apuane

Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17.00, il Museo invita alla presentazione del libro 'Il cuore della montagna', un percorso dedicato alle Apuane. L'evento offre l'opportunità di scoprire storie e approfondimenti su questo affascinante territorio montano, attraverso un testo che valorizza il patrimonio naturale e culturale della zona. Un momento di confronto e approfondimento per appassionati e interessati alla montagna e alla sua storia.

