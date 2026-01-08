Il cuore della montagna In cammino nelle Apuane
Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17.00, il Museo invita alla presentazione del libro 'Il cuore della montagna', un percorso dedicato alle Apuane. L'evento offre l'opportunità di scoprire storie e approfondimenti su questo affascinante territorio montano, attraverso un testo che valorizza il patrimonio naturale e culturale della zona. Un momento di confronto e approfondimento per appassionati e interessati alla montagna e alla sua storia.
Mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 17.00 il Museo organizza la presentazione del libro '' di Andrea Minuti, edito da Kellermann Editore.Il libro: un viandante in cammino nelle Apuane, in Garfagnana, racconta i luoghi che attraversa: i boschi che da. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
