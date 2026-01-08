Il Cristo palestinese di Jorit è pronto Il prossimo muro non sarà da dipingere ma da abbattere
Il Cristo palestinese di Jorit si avvicina al completamento, un’opera che invita a riflettere sulla pace e la convivenza. Mentre l’artista termina l’ultimo dettaglio, il suo messaggio si fa ancora più chiaro: il prossimo passo non sarà dipingere un muro, ma abbatterlo, per favorire dialogo e comprensione. Un intervento che, attraverso l’arte, mira a superare le barriere fisiche e culturali.
Arrivo mentre Jorit sta finendo la sua ultima opera: il Gesù palestinese. È lì, sul muro, e lui sta ancora lavorando. Mi avvicino mentre sistema gli ultimi dettagli. Ci sono ancora i segni del lavoro, il colore non è del tutto assestato. È un Cristo che porta addosso il dolore del popolo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: La Polonia costruirà muro anti-droni da 2 miliardi ma sarà pronto solo tra 2 anni
Leggi anche: Roma Inter, nerazzurri in allerta: Dybala pronto ad abbattere questo muro statistico!
Il Cristo palestinese di Jorit è pronto. Il prossimo muro non sarà da dipingere, ma da abbattere - Arrivo mentre Jorit sta finendo la sua ultima opera: il Gesù palestinese. napolitoday.it
Leggete il mio articolo sul quotidiano Il Tempo sulla cultura della menzogna palestinese che racconta al mondo che 'Gesù era palestinese'. https://www.iltempo.it/opinioni-e-commenti/2025/12/29/news/gesu-era-ebreo-non-palestinese-ambasciatore-dror-eydar facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.