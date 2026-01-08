Il Cristo palestinese di Jorit è pronto Il prossimo muro non sarà da dipingere ma da abbattere

Il Cristo palestinese di Jorit si avvicina al completamento, un’opera che invita a riflettere sulla pace e la convivenza. Mentre l’artista termina l’ultimo dettaglio, il suo messaggio si fa ancora più chiaro: il prossimo passo non sarà dipingere un muro, ma abbatterlo, per favorire dialogo e comprensione. Un intervento che, attraverso l’arte, mira a superare le barriere fisiche e culturali.

Leggete il mio articolo sul quotidiano Il Tempo sulla cultura della menzogna palestinese che racconta al mondo che 'Gesù era palestinese'. https://www.iltempo.it/opinioni-e-commenti/2025/12/29/news/gesu-era-ebreo-non-palestinese-ambasciatore-dror-eydar facebook

