Il Cral Pastorino Formula Ambiente dona 100 calze ai bambini dell’associazione La Spesa Solidale
Il Cral “Pastorino” Formula Ambiente ha donato 100 calze della Befana ai bambini seguiti dall’associazione La Spesa Solidale di Chieti. L’iniziativa, svolta il 6 gennaio, mira a portare un gesto di solidarietà e vicinanza alle famiglie del territorio, contribuendo a rendere più sereno il periodo delle festività per i più piccoli.
Nel pomeriggio del 6 gennaio, il Cral "Pastorino" Formula Ambiente ha portato un sorriso a tanti bambini di Chieti, donando 100 calze della Befana ai piccoli seguiti dall'associazione La Spesa Solidale.La consegna è avvenuta durante la festa organizzata proprio dall'associazione, con la.
