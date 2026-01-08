Il corpo di Matteotti la storia e la coscienza in scena al Teatro Mascheranova
Appuntamento con lo spettacolo teatrale "Il corpo di Matteotti", scritto e diretto da Andrea Baldoffei, in scena al Teatro Mascheranova di Pontecagnano Faiano. Le rappresentazioni sono programmate per sabato 10 gennaio alle ore 20.30 e domenica 11 gennaio alle ore 19.00. Il lavoro, che vede sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
