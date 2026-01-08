Il consorzio universitario a rischio scomparsa l' affondo della Cgil | Il Comune si assuma le proprie responsabilità
Il consorzio universitario di Agrigento rischia di scomparire, con recenti dimissioni che evidenziano criticità gestionali e finanziarie. La Cgil di Agrigento sottolinea l’importanza di un intervento deciso da parte del Comune, affinché si assumano le responsabilità necessarie per garantire la continuità dell’ente e il suo ruolo nel territorio. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per superare questa fase di crisi.
La Cgil di Agrigento interviene dopo le dimissioni irrevocabili del vicepresidente dell’Empedocle – Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni Ruvolo, accompagnate da dure polemiche che confermano, secondo il sindacato, “lo stato di profonda crisi in cui versa l’ente”.“Una crisi – si legge. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: La crisi del consorzio universitario, la Cgil: "Il Comune si assuma le proprie responsabilità"
Leggi anche: Consorzio universitario a rischio, l'appello del Cartello sociale: “Il Comune intervenga subito ”
Consorzio universitario, Ruvolo si dimette: “Scelte che mettono a rischio il risanamento e il diritto allo studio” - Critiche alla nomina di Mangiacavallo e un lungo elenco di risultati e nodi ancora aperti ... agrigentonotizie.it
Il professore Giovanni Ruvolo si dimette dal Consorzio Universitario di Agrigento e denuncia uno strappo istituzionale e l’interruzione del risanamento Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.