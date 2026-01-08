Il consorzio universitario a rischio scomparsa l' affondo della Cgil | Il Comune si assuma le proprie responsabilità

Il consorzio universitario di Agrigento rischia di scomparire, con recenti dimissioni che evidenziano criticità gestionali e finanziarie. La Cgil di Agrigento sottolinea l’importanza di un intervento deciso da parte del Comune, affinché si assumano le responsabilità necessarie per garantire la continuità dell’ente e il suo ruolo nel territorio. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per superare questa fase di crisi.

Il professore Giovanni Ruvolo si dimette dal Consorzio Universitario di Agrigento e denuncia uno strappo istituzionale e l'interruzione del risanamento

