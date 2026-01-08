Il conguaglio previdenziale | profili normativi applicativi della comunicazione dei compensi accessori fuori sistema ex Pre96 Scarica la guida per immagini
Il conguaglio previdenziale rappresenta un elemento fondamentale nel sistema dei dipendenti pubblici, in particolare nel settore scolastico. Questa guida analizza i profili normativi e applicativi riguardanti la comunicazione dei compensi accessori fuori sistema (ex Pre96), offrendo chiarimenti utili per la corretta gestione contributiva e pensionistica. Scarica il documento per approfondire le modalità di applicazione e le implicazioni di questa procedura.
Il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici, e in particolare del personale scolastico, presenta peculiarità che rendono il conguaglio previdenziale un istituto centrale nella corretta determinazione dell’imponibile contributivo e pensionistico. A partire dalla riforma introdotta dalla Legge n. 3351995, il legislatore ha profondamente modificato la base di calcolo dei contributi previdenziali, includendovi anche le somme accessorie, . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
