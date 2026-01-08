Il Comune rafforza l’attività motoria nella scuola elementare | Lo sport è cruciale sin dall’infanzia
Il Comune di Cesena ha aderito al progetto ‘Play Active School’, avviato nel 2026, per promuovere l’attività motoria nelle scuole elementari della provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo è rafforzare l’importanza dello sport sin dall’infanzia, favorendo uno stile di vita attivo e sano tra i più giovani. Questa iniziativa mira a integrare l’attività fisica nelle routine scolastiche, contribuendo allo sviluppo globale dei bambini.
Anno nuovo, sport al centro. È questo l'obiettivo principale del progetto 'Play Active School', iniziativa dedicata alla promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie della provincia di Forlì-Cesena, che prenderà avvio nel 2026 e a cui il Comune di Cesena ha aderito.
