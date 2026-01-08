Il Comune rafforza l’attività motoria nella scuola elementare | Lo sport è cruciale sin dall’infanzia

Da cesenatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesena ha aderito al progetto ‘Play Active School’, avviato nel 2026, per promuovere l’attività motoria nelle scuole elementari della provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo è rafforzare l’importanza dello sport sin dall’infanzia, favorendo uno stile di vita attivo e sano tra i più giovani. Questa iniziativa mira a integrare l’attività fisica nelle routine scolastiche, contribuendo allo sviluppo globale dei bambini.

Anno nuovo, sport al centro. È questo l’obiettivo principale del progetto ‘Play Active School’, iniziativa dedicata alla promozione dell’attività motoria nelle scuole primarie della provincia di Forlì-Cesena, che prenderà avvio nel 2026 e a cui il Comune di Cesena ha aderito. Il progetto si. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Attività motoria con Scuola Attiva infanzia, kids, junior: adesioni fino al 12 novembre per primaria e medie, al 25 novembre per infanzia. NOTA

Leggi anche: Riparte “Scuola Attiva”: attività motoria e sport tra i banchi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.