il Comune assume cittadini in difficoltà | Percepiranno 500 euro al mese
Il Comune di Bacoli ha avviato un progetto per offrire opportunità lavorative a 45 cittadini in difficoltà. Per un periodo temporaneo, queste persone riceveranno un’indennità di 500 euro al mese, contribuendo al loro sostegno economico e al contempo a servizi utili per la comunità. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e a promuovere un supporto concreto a chi si trova in situazioni di disagio.
Saranno 45 le persone in difficoltà che avranno possibilità di lavorare - per alcuni mesi - con il Comune di Bacoli. Per loro un compenso di 500 euro al mese. L'annuncio del progetto arriva dal sindaco Josi Della Ragione.Queste le sue parole: "Partiamo con i progetti! Sono 45 cittadini di Bacoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
