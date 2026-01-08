il Comune assume cittadini in difficoltà | Percepiranno 500 euro al mese

Il Comune di Bacoli ha avviato un progetto per offrire opportunità lavorative a 45 cittadini in difficoltà. Per un periodo temporaneo, queste persone riceveranno un’indennità di 500 euro al mese, contribuendo al loro sostegno economico e al contempo a servizi utili per la comunità. L’iniziativa mira a favorire l’inclusione sociale e a promuovere un supporto concreto a chi si trova in situazioni di disagio.

Il Comune assume cinque istruttori contabili - Nuova opportunità lavorativa per i cittadini che posseggono i requisiti per partecipare alla selezione. lanazione.it

Comune di Piombino assume a tempo indeterminato #lavoro #IlGiunco - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.