Il completo di Connor Storrie è per i veri fan di Ilya

Il completo di Connor Storrie, interpretando Ilya Rozanov nella serie Heated Rivalry, è apprezzato sia dagli appassionati della trama sia dagli amanti dello stile. Il suo look, composto da capi d’archivio, ha catturato l’attenzione degli spettatori e degli esperti di moda, diventando un elemento distintivo del personaggio. Un esempio di come la moda possa arricchire la narrazione e creare un’identità memorabile per i personaggi televisivi.

Connor Storrie è un beniamino dei fan su tutta la linea. Il suo ruolo di Ilya Rozanov nella serie di culto Heated Rivalry ha fatto andare in visibilio gli appassionati dei libri, mentre quelli di moda hanno apprezzato i capi d'archivio che indossava nello show, finiti poi sul pavimento di Shane Hollander (Hudson Williams). E ora anche i puristi dell'hockey hanno qualcosa per cui schierarsi. Alle nomination dei 32esimi Annual Actor Awards, Storrie è sceso in campo. Non sul ghiaccio, ma sulle corde del cuore di ogni fan di Ilya. Ha aperto le danze con un classico da red carpet: una giacca doppiopetto di Dolce&Gabbana.

