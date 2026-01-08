Il compagno la accoltella lei si butta dal balcone per salvarsi | grave una 44enne a Ventimiglia
A Ventimiglia, una donna di 44 anni è caduta dal balcone di casa, al primo piano, nel tentativo di sfuggire a un episodio di violenza. L’uomo con cui conviveva avrebbe aggredito la donna con un'arma da taglio, portandola a un gesto estremo per proteggersi. La situazione è attualmente sotto controllo, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.
Una donna di 44 anni si è gettata dal balcone di casa, situato al primo piano, per sfuggire all’uomo con cui viveva, che l’avrebbe accoltellata. Tutto è accaduto poco dopo le 11 di oggi, giovedì 8 gennaio, a Ventimiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che hanno allertato l’elisoccorso. La donna ha riportato un politrauma, mentre i militari stanno cercando di ricostruire i fatti. La donna è fuori pericolo. Secondo le prime informazioni, la 44enne ha riportato un trauma dorsale e ferite al volto e alle mani. Stando a quanto raccontato ai carabinieri, sarebbe stata aggredita dal marito con una lama, forse delle forbici, e avrebbe cercato una via di fuga buttandosi dal balcone per sfuggire dalla furia dell’uomo. 🔗 Leggi su Open.online
