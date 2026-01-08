Il circuito di kart e minimoto Giacomo Premoli, situato su oltre 33.000 metri quadrati in via Croce Rossa nel polo Mirandolina, è ora disponibile per una possibile vendita. La proprietà comprende un'area dedicata alle attività di motorsport e si trova in una posizione strategica. La prospettiva di cessione apre a potenziali interessi nel settore, offrendo opportunità di sviluppo e valorizzazione del sito.

L’area che ospita il circuito di kart e minimoto Giacomo Premoli, oltre 33mila metri quadrati affacciati su via Croce Rossa al polo produttivo Mirandolina, potrebbe essere venduta. Se è pur vero che il Comune ha di fatto ufficialmente aperto la caccia a un nuovo gestore – la convenzione scade a metà gennaio – attraverso una manifestazione d’interesse e puntando a un progetto che preveda l’ ammodernamento tecnologico, il miglioramento dell’ impatto acustico e l’ efficientamento energetico dell’area, è altrettanto vero che tra le opzioni sul tavolo spicca la possibilità di una diversa collocazione del circuito in un’altra zona idonea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il circuito di kart al miglior offerente

Leggi anche: Warner Bros. al miglior offerente: Paramount, Netflix o Comcast?

Leggi anche: L’intelligenza artificiale di 4 aziende ruba dati su Reddit (che nel frattempo vende al miglior offerente)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il circuito di kart al miglior offerente.

Kimi Antonelli in incognito a una gara di kart: miglior tempo del circuito sul bagnato - Appena conclusa la stagione di F1, il giovane talento della Mercedes si è presentato in incognito alla pista Daytona di Milton Keynes per ... msn.com

Kart, tempo di premiazioni. Sul circuito i migliori piloti che hanno corso in Coppa Italia - Il circuito ospiterà infatti, per la terza volta, la premiazione dei piloti che si sono distinti nella classifica di Coppa Italia – Zona 3 ... ilrestodelcarlino.it

GO KART IN PROGRESS!!! Allestimento circuito 1° TROFEO DEL MARE CITTÀ DI ROCCELLA.. Domenica 4 Gennaio dalle ore 10.00 - facebook.com facebook