Il Chelsea valuta l'acquisto di Kim, difensore il cui costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Rosenoir, nuovo allenatore dei Blues, considera il suo innesto per rafforzare la linea difensiva. Il club inglese, prossimo avversario del Napoli di Conte nella fase a girone della Champions League, ha recentemente cambiato guida tecnica, con l'esonero di Maresca e l'ingaggio di Rosenior.

Il Chelsea, che sarà ultimo avversario del Napoli di Conte nella fase a girone unico della Champions League, ha appena vissuto l’avvicendamento in panchina tra Enzo Maresca e Liam Rosenior, con il tecnico italiano che è stato esonerato. Ora il mercato invernale è aperto e i Blues potrebbero puntare a nuovi innesti con il nuovo corso. Tra i nomi accostati al Chelsea bisogna inserire anche un ex giocatore del Napoli, ovvero Kim Min Jae. Kim è seguito dal Chelsea. Come riporta Caughtoffside: Rosenior vorrebbe il centrale sudcoreano per rinforzare il reparto difensivo del Chelsea. Il costo di Kim si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Chelsea è su Kim, costa circa 30 milioni e Rosenoir lo vorrebbe per rinforzare la difesa

Leggi anche: Per Lookman c’è l’Atletico Madrid, che vorrebbe offrire all’Atalanta circa 60 milioni (Fichajes)

Leggi anche: Mercato Juve, spunta un nome CLAMOROSO per rinforzare la difesa: Comolli lo conosce, ecco chi è il nuovo OBIETTIVO dei bianconeri

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

«Il Manchester City è pronto a presentare subito una proposta per Marc Guehi. » La stagione di Josko Gvardiol si è interrotta bruscamente dopo l’infortunio alla tibia destra rimediato durante la sfida contro il Chelsea. Per il difensore croato si parla di una frattur - facebook.com facebook