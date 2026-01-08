Il cesso d’oro di Zelensky a Varazze la provocazione contro le armi all’Ucraina – La foto

A Varazze, in provincia di Savona, è stato installato un water completamente verniciato d’oro, accompagnato da un cartello con la scritta « Il cesso d’oro di Zelensky ». L’opera, collocata in una fontana lavapiedi, ha suscitato attenzione e discussioni, evidenziando una provocazione legata alle recenti posizioni del presidente ucraino sulle armi. L’evento si inserisce nel contesto delle tensioni e delle dichiarazioni pubbliche tra Ucraina e altri paesi.

Un water completamente verniciato d'oro, accompagnato da un cartello con la scritta « Il cesso d'oro di Zelensky », è apparso all'interno di una fontana lavapiedi a Varazze, cittadina in provincia di Savona. L'installazione, di autore anonimo, era corredata da un secondo messaggio – « Contribuisci anche tu al riarmo » – che trasformava simbolicamente il sanitario in una cassetta per le offerte. La protesta (simbolica) contro il riarmo. Si tratta, probabilmente, di una protesta contro l'impiego di fondi pubblici per il riarmo, simbolicamente paragonati a denaro "gettato nel water". L'iniziativa ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove è stata definita un gesto artistico capace di «scuotere le coscienze».

