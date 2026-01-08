Il caso Jacques Baud | imprigionato dalle sanzioni Ue per un pensiero diverso

Il caso Jacques Baud evidenzia come le sanzioni dell’UE possano avere conseguenze impreviste. Un cittadino svizzero residente a Bruxelles si trova improvvisamente privato di conti bancari e libertà di movimento a causa di restrizioni legate a un pensiero diverso. Questa vicenda solleva interrogativi sulle implicazioni e sui limiti delle misure punitive adottate a livello comunitario.

C'è una frase che suona come un paradosso, ma qui è cronaca: un cittadino svizzero residente a Bruxelles viene inserito in una lista di sanzioni dell'Unione Europea e, da un giorno all'altro, si ritrova senza conti bancari, senza libertà di movimento e, nella pratica, senza mezzi per vivere. Jacques Baud racconta di averlo saputo per vie informali il 12 dicembre, di aver cercato contatti con l'ambasciata svizzera competente e di non aver ricevuto alcuna risposta tempestiva. Il 15 dicembre, la pubblicazione ufficiale: sanzioni operative, effetto immediato. Il dettaglio che inchioda la vicenda è semplice: le misure sono pensate per persone all'esterno dell'Unione, per impedire accesso, spostamenti, disponibilità finanziarie.

