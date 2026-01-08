Il cantante degli 883 sarà il padrone di casa sulla nave ormeggiata al largo della Città dei Fiori trasformata nel palco sul mare

Per il Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali sarà il primo ospite annunciato. Il cantante degli 883 sarà presente come padrone di casa sulla nave ormeggiata al largo della Città dei Fiori, che fungerà da “palco sul mare” durante l’evento, in programma dal 24 al 28 febbraio. Questa scelta rappresenta un modo innovativo di vivere la manifestazione, combinando musica e paesaggi marittimi.

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina sempre di più, e Carlo Conti ha rivelato il primo ospite della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio: Max Pezzali sarà presenza fissa sulla nave ormeggiata al largo della Città dei Fiori, trasformata nel “ palco sul mare ”. Max Pezzali a Sanremo 2026: sarà il padrone di casa del palco sul mare. L’annuncio è arrivato durante il consueto appuntamento con il Tg1, dove Conti ha raccontato anche il cambio di formula rispetto agli anni precedenti. «Di solito sulla nave del festival si alternavano vari protagonisti, quest’anno invece ci sarà un unico grande nome che ogni sera farà festa con la sua musica, la sua energia, la sua allegria: Max Pezzali », ha spiegato il direttore artistico. 🔗 Leggi su Amica.it

