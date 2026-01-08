Il calvario di Qinwen Zheng | la cinese non giocherà gli Australian Open 2026

Qinwen Zheng, ex numero 4 del mondo e campionessa olimpica, si trova ad affrontare un momento difficile a causa di problemi fisici persistenti. La tennista cinese ha annunciato che non prenderà parte agli Australian Open 2026, segnando un nuovo capitolo nel suo percorso di recupero. Questa assenza sottolinea le sfide che Zheng deve superare per tornare in campo ai livelli precedenti.

Un vero e proprio calvario per Qinwen Zheng. La tennista cinese, ex n.4 del mondo e campionessa olimpica, sta vivendo mesi molto complicati a causa dei problemi fisici che la stanno attanagliando. Il riferimento è all' infortunio al gomito, che la tormenta da diverso tempo. Da Wimbledon 2025, infatti, la situazione è critica. Zheng ha cercato di rientrare nel circuito, ma le sensazioni in campo non sono state delle migliori. Giova ricordare anche l'essersi sottoposta a intervento chirurgico. A Pechino, sul finire della stagione scorsa, era tornata, vincendo una partita, ma poi dovendo alzare bandiera bianca nella successiva.

