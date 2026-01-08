Il calcio indiano sta attraversando una fase di crisi, con la sospensione dei campionati e tensioni tra arbitri e giocatori. La recente decisione del Manchester City di ritirare le proprie attività dal Mumbai City, controllato dal City Football Group, ha accentuato il disorientamento nel settore. Questa situazione solleva interrogativi sul futuro del calcio in India e sulla stabilità dei club coinvolti.

Terremoto nel calcio in India. L’uscita dal Mumbay City del City Football Group, il gruppo che controlla 13 club nel mondo, tra i quali Manchester City, Girona, Melbourne e Palermo, ha fatto precipitare nel caos l’intero movimento. I campionati sono fermi, i club sono in difficoltà e gli investitori in fuga. Il messaggio che sta dilagando è chiaro: se persino uno dei più potenti gruppi calcistici al mondo ha deciso di andarsene, significa che nel sistema del calcio indiano qualcosa non funziona in modo profondo e strutturale. Ne scrive Il Guardian. La stagione 2025-26 della Indian Super League avrebbe dovuto iniziare a settembre ma non è mai partita, a causa della scadenza di un accordo quinquennale sui diritti tra la Federazione calcistica indiana e il suo partner commerciale, senza che fosse trovato un nuovo accordo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il calcio indiano sta morendo: stop ai campionati, rivolta di arbitri e giocatori. Anche il Manchester City smobilita

