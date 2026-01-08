Il bimbo picchiato con un cucchiaio di legno appare sul palco di un evento pubblico | indaga la Procura

La Procura ha avviato un’indagine in merito alle recenti vicende che coinvolgono un bambino di undici anni, ripreso durante un episodio di maltrattamenti da parte del padre, che lo avrebbe colpito con un cucchiaio di legno. La vicenda è stata portata anche sul palco di un evento pubblico, sollevando questioni di tutela e sicurezza per i minori. La procura sta valutando le responsabilità e le eventuali misure necessarie.

Nuove vicende riguardano il bambino di undici anni che, nei giorni scorsi, era stato ripreso mentre subiva maltrattamenti dal padre con un cucchiaio di legno. Il video dell'aggressione era stato pubblicato su TikTok, diventando virale e portando al fermo dell'uomo, 59 anni, poi scarcerato dal gip. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, prelevato dalla polizia il compagno della madre Leggi anche: Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bambino picchiato con cucchiaio di legno dal compagno della madre, il video virale e la decisione del Gip; Picchiato dal papà col cucchiaio di legno, posta il video su Tik Tok. Ora l’uomo è indagato; Bimbo picchiato con un cucchiaio di legno, prelevato dalla polizia il compagno della madre; Sono il padrone e picchia il figlio della compagna col cucchiaio di legno: incastrato dal video su TikTok. Il bimbo picchiato con un cucchiaio di legno appare sul palco di un evento pubblico: indaga la Procura - Il video che immortala la sua apparizione è stato segnalato alla squadra mobile della questura di Catania, che indaga su coordinamento della Procura distrettuale e della procuratrice per i minorenni C ... cataniatoday.it

Catania, bimbo picchiato dal padre con un grosso cucchiaio di legno: sospesa la responsabilità genitoriale - Il Tribunale per i minorenni di Catania ha sospeso la responsabilità genitoriale di madre e padre dell’undicenne picchiato col cucchiaio, affidando ... fanpage.it

Il bimbo picchiato col cucchiaio, c'è un nuovo sviluppo: in un video i 4 fratellini sul palco di un teatro - L’esposizione al pubblico dei quattro minorenni e la pubblicazione di un filmato con le loro immagini sono elementi adesso al vaglio del Tribunale ... msn.com

Il bimbo picchiato a Catania: sospesa genitorialità patrigno e madre https://qds.it/catania-bimbo-picchiato-sospeso-genitorialita-patrigno-violenza-aggressione-madre-indagini-cronaca/ facebook

Il bimbo picchiato a Catania: sospesa genitorialità patrigno e madre. #QdS x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.