’Il bene e il male’ nei giovani L’educazione per Galimberti
L’educazione dei giovani secondo Galimberti affronta il tema del bene e del male come elementi fondamentali della crescita. Seguendo la prospettiva di Kant, questi principi sono innati e intuitivi, percepiti interiormente senza la necessità di definizioni formali. Comprendere come sviluppare e orientare questa sensibilità è essenziale per favorire un percorso di formazione equilibrato e consapevole.
Secondo Kant, il bene e il male sono principi intuitivi. Potremmo cioè anche non definirli perché li sentiamo naturalmente dentro di noi. Un sentire sempre meno evidente nelle nuove generazioni, che non sono più capaci di riconoscere la differenza tra i due concetti. A sostenerlo è Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista e saggista, che da anni porta avanti questa tesi quando interviene nei dibattiti televisivi o commenta casi di cronaca che hanno ragazzi giovani per protagonisti. L’incontro in scena al teatro EuropAuditorium stasera alle 21 si intitola Il bene e il male - Educare le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
