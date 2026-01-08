’Il bene e il male’ nei giovani L’educazione per Galimberti

Da ilrestodelcarlino.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’educazione dei giovani secondo Galimberti affronta il tema del bene e del male come elementi fondamentali della crescita. Seguendo la prospettiva di Kant, questi principi sono innati e intuitivi, percepiti interiormente senza la necessità di definizioni formali. Comprendere come sviluppare e orientare questa sensibilità è essenziale per favorire un percorso di formazione equilibrato e consapevole.

Secondo Kant, il bene e il male sono principi intuitivi. Potremmo cioè anche non definirli perché li sentiamo naturalmente dentro di noi. Un sentire sempre meno evidente nelle nuove generazioni, che non sono più capaci di riconoscere la differenza tra i due concetti. A sostenerlo è Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista e saggista, che da anni porta avanti questa tesi quando interviene nei dibattiti televisivi o commenta casi di cronaca che hanno ragazzi giovani per protagonisti. L’incontro in scena al teatro EuropAuditorium stasera alle 21 si intitola Il bene e il male - Educare le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

8217il bene e il male8217 nei giovani l8217educazione per galimberti

© Ilrestodelcarlino.it - ’Il bene e il male’ nei giovani. L’educazione per Galimberti

Leggi anche: Al teatro D’Annunzio Umberto Galimberti parlerà del bene, del male e le nuove generazioni

Leggi anche: Dipendenze e giovani, il Papa: la scuola aiuti a formare coscienze in un tempo in cui non si distingue più il bene dal male

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.