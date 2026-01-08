’Il bene e il male’ nei giovani L’educazione per Galimberti

L’educazione dei giovani secondo Galimberti affronta il tema del bene e del male come elementi fondamentali della crescita. Seguendo la prospettiva di Kant, questi principi sono innati e intuitivi, percepiti interiormente senza la necessità di definizioni formali. Comprendere come sviluppare e orientare questa sensibilità è essenziale per favorire un percorso di formazione equilibrato e consapevole.

