Il 2025 della Caritas | Aiutate 85 famiglie

Nel 2025, la Caritas si impegna a sostenere 85 famiglie attraverso il lavoro dell’Unità pastorale ‘Gioia del Vangelo’ e il referente Antonio Fontechiari. Un bilancio che riflette non solo numeri, ma anche il valore delle relazioni e il senso di comunità. Questo impegno testimonia la volontà di offrire supporto concreto a chi ne ha bisogno, rafforzando il senso di solidarietà nel territorio.

Un bilancio di numeri, ma soprattutto di persone e relazioni, quello tracciato dall' Unità pastorale 'Gioia del Vangelo' attraverso il referente Antonio Fontechiari. Un lavoro quotidiano che vive grazie al contributo di tanti: "Grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'opera della nostra Caritas. Il Signore vi ricompensi per la vostra opera". Nel corso del 2025, attraverso la distribuzione degli alimenti, sono state sostenute 85 famiglie delle comunità di Campegine e Gattatico, con la consegna di 4.075 pacchi alimentari, equivalenti a oltre 570 quintali di prodotti, in aumento rispetto all'anno precedente.

