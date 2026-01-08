Iis Machiavelli | I nostri figli senza la prof di Scienze Umane da settembre Chi tutela il loro diritto allo studio?

Iis Machiavelli solleva una questione importante riguardo alla sospensione delle insegnanti di Scienze Umane da settembre. Mentre si privilegia la tutela della salute, resta aperto il dibattito sul diritto allo studio degli studenti. È essenziale trovare un equilibrio che garantisca la continuità educativa e la sicurezza di tutti, senza compromettere il percorso formativo dei giovani.

Firenze, 8 gennaio 2026 – “Va benissimo, ovvio, tutelare il diritto alla salute dell’insegnante, ma chi pensa al diritto all’istruzione dei nostri figli?”. I genitori dei ragazzi che frequentano una prima classe del liceo delle Scienze Umane all’Iis Machiavelli sollecitano la scuola perché ponga rimedio a una questione che si protrae da settembre: “Praticamente, i ragazzi non stanno svolgendo la materia pilastro del loro indirizzo: Scienze Umane”, denunciano le famiglie, che hanno scritto all’amministrazione scolastica e non solo. Parlano di “situazione insostenibile” dovuta al fatto che “a oggi, la classe non dispone ancora di un supplente stabile per la materia di indirizzo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

