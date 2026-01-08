III trimestre 2025 Istat | crescono redditi e consumi cala il risparmio
Nel terzo trimestre del 2025, secondo i dati ISTAT, si osserva un aumento dei redditi e dei consumi delle famiglie, mentre il risparmio si riduce. La spesa delle famiglie si mostra più attiva, con profitti stabili, ma il saldo delle Amministrazioni pubbliche registra un peggioramento. Questi dati forniscono un quadro aggiornato sulla situazione economica del Paese, evidenziando tendenze di crescita e alcune criticità di natura finanziaria.
ISTAT: famiglie più dinamiche nella spesa, profitti stabili e peggiora il saldo delle Amministrazioni pubbliche. Famiglie: reddito disponibile in crescita congiunturale. Nel terzo trimestre del 2025 il reddito disponibile lordo delle famiglie registra un incremento dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, confermando una dinamica positiva già osservata nella prima parte dell’anno. L’aumento è sostenuto prevalentemente dalla crescita delle retribuzioni lorde, accompagnata da un contributo positivo delle prestazioni sociali, a fronte di un incremento delle imposte correnti. Il dato segnala una tenuta del reddito reale delle famiglie in un contesto macroeconomico caratterizzato da inflazione moderata e stabilità del mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
