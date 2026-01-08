Ieri in Campania | tragico incidente stradale perde la vita un 18enne Bimbo azzannato da pitbull

Ecco un riepilogo delle principali notizie di ieri in Campania: dal tragico incidente che ha costato la vita a un 18enne, agli eventi drammatici come il bambino azzannato da un pitbull, fino alle questioni giudiziarie a Avellino con l’udienza prevista per giugno. Un quadro delle recenti vicende che hanno coinvolto la regione, offrendo un’analisi chiara e obiettiva degli avvenimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 7 gennaio 2026 Avellino –Dovranno comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino il prossimo 10 giugno tre detenuti e tre agenti della Polizia Penitenziaria, accusati di una spedizione punitiva avvenuta il 9 marzo 2022 nel carcere di Bellizzi Irpino. Il Gup ha accolto la richiesta della Procura di Avellino, disponendo il rinvio a giudizio per tutti gli imputati. ( LEGGI QUI ) Benevento – "Ristrutturare l'azienda e creare un nuovo modello di business". Parole di chi l'azienda Microgame l'ha fondata nel lontano 1998 e per una quindicina d'anni l'ha posizionata ai vertici del mercato del gaming online mondiale.

