Ice Games 2026 in Alto Adige l’arte della scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna

Ice Games 2026 in Alto Adige porta l’arte della scultura su ghiaccio tra le suggestive montagne della Valle Aurina, a 2.500 metri di altitudine. In un contesto naturale unico, gli artisti trasformano blocchi di ghiaccio in opere di grande raffinatezza, creando un’occasione di incontro tra creatività e paesaggio montano. Un evento che unisce arte e natura, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico della regione.

VALLE AURINA (BZ) – A 2.500 metri di altitudine, tra le cime innevate altoatesine, nell'area vacanze Valle Aurina, la valle più a nord d'Italia, grandi blocchi di ghiaccio prendono forma sotto le mani esperte degli scultori. Piccozze e pale diventano strumenti di espressione artistica, mentre il paesaggio alpino fa da sfondo a un evento che unisce tecnica, creatività e spettacolo. Durante i giorni della manifestazione, ospiti e sciatori possono seguire dal vivo il processo creativo, osservando la nascita delle opere direttamente sulle piste del Klausberg. Ispirato alle Olimpiadi invernali Milano – Cortina, il tema dell'edizione 2026 racconta il movimento, la sfida e l'energia dello sport, scolpiti nel ghiaccio con sensibilità e precisione.

Ice Games 2026: la scultura su ghiaccio incontra la forza della montagna - Dal 12 al 15 gennaio 2026 il comprensorio sciistico Klausberg Skiworld Ahrntal, nel cuore della Valle Aurina, ospiterà la sedicesima edizione degli Ice Games, il concorso internazionale di scultura su ... megamodo.com

