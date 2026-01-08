I vertici Aia promuovono Marchetti e Marini | nessun turno di stop previsto per i due arbitri

I vertici Aia hanno confermato la promozione di Marchetti e Marini, senza prevedere turni di stop. La vicenda legata alla partita Napoli-Verona continua a suscitare polemiche, mentre l’attenzione si concentra sul prossimo impegno di San Siro contro l’Inter, in programma domenica alle 20:45. La situazione resta complessa e richiede attenzione, anche alla luce delle recenti discussioni sul ruolo degli arbitri in questa fase della stagione.

Il codazzo di polemiche relative a Napoli -Verona non si placherà tanto facilmente e i pochi giorni che ci separano dal match di San Siro contro l’ Inter (domenica alle 20:45), si preannunciano al veleno. Tuttavia, per i vertici arbitrali la prestazione di Marchetti risulterebbe sufficiente. Lo riporta la Gazzetta. La valutazione di Marchetti: i dettagli. Si legge sulla Gazzetta: “E in Verona-Napoli? Niente critiche, Marchetti e Marini pare si “salveranno”. Il braccio di Buongiorno, nonostante resti “incastrato” sotto quello del leccese Valentini, viene considerato punibile per la posizione “scomposta”: qui siamo sempre al salto verso la palla alta che per forza di cose “chiama” una certa dinamica, ma in questo caso i vertici arbitrali hanno ritenuto corretta l’assegnazione del penalty. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I vertici Aia promuovono Marchetti e Marini: nessun turno di stop previsto per i due arbitri Leggi anche: Rigore Napoli Inter, l’AIA decide per lo stop a Mariani, Bindoni e Marini: Rocchi è su tutte le furie! L’errore più grave è considerato quello di… Leggi anche: UFFICIALE – Napoli-Verona, arbitra Marchetti. Al VAR Marini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter-Napoli, è già polemica per l’arbitro: a chi tocca? L’AIA punisce Sozza dopo Lazio-Fiorentina, si salva Marchetti - Napoli, è già polemica per l’arbitro: potrebbe toccare a Doveri. sport.virgilio.it Scommesse e deferimento vertici Aia: Barbagallo (Pd) riformula la sua interpellanza - Emanuele Barbagallo (Pd) pubblica alla Camera una riformulazione dell'interpellanza con la quale chiede chiarimenti al ministro per lo Sport e i giovani sul deferimento dei vertici dell'Associazione i ... gioconews.it

