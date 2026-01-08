I Venerdì di Siena Enzo Tiezzi apre la nuova stagione

I Venerdì di Siena riprendono con la prima serata dedicata a Enzo Tiezzi, inaugurando la nuova stagione. La rassegna, che si svolge nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, propone un ciclo di dodici incontri pensati per ripristinare la funzione di spazio culturale e di confronto. Un’occasione per approfondire temi letterari e culturali in un contesto storico e rappresentativo della città.

Tornano i Venerdì di Siena, con dodici appuntamenti che restituiranno alla Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico quel ruolo di salotto letterario già ricoperto per le prime due edizioni. Questa terza stagione della rassegna conferma l’impronta delle precedenti, nell’intenzione di unire temi locali e universali. Il nuovo ciclo si aprirà domani e proseguirà fino al 27 marzo, sempre alle 17.30. L’iniziativa è sempre promossa dal Comune, sotto la direzione di Francesco Ricci, a cura di Toscanalibri e con la consulenza artistica di Massimiliano Bellavista. Il primo incontro, quindi, quello di domani, è intitolato ‘Un grande senese: Enzo Tiezzi’ e a parlare della figura di questo importante personaggio senese saranno Andrea Bianchi Sugarelli, Simone Bastianoni, Silvano Focardi e Federico Maria Pulselli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

