I soldi di Juve e Milan puntati sul mattone a Torino e Milano Max Allegri fa anche l’immobiliarista e Mps è suo inquilino a Follonica
Max Allegri, noto allenatore di calcio, investe anche nel settore immobiliare, con proprietà a Torino e Milano. La Malpaso srl, registrata come agenzia di procuratori per lo spettacolo e lo sport, ha sede a Cecina e gestisce alcune di queste attività. Tra i suoi investimenti figurano anche immobili di Mps a Follonica, evidenziando un interesse parallelo nel settore immobiliare oltre all’attività sportiva.
Ufficialmente la Malpaso srl di Massimiliano Allegri è una «agenzia di procuratori per lo spettacolo e lo sport», secondo il codice Ateco inserito nella sua scheda presso la Camera di commercio di Livorno (la società ha la sua sede legale a Cecina). Da qualche anno però invece di occuparsi dei ricchi contratti da allenatore di Allegri, che ha fatto più volte la spola fra Milan e Juventus, è diventata la sua vera immobiliare, in cui investire una parte dei guadagni professionali. L’ultimo bilancio disponibile è quello del 2024, che però è stato approvato con gran ritardo nell’assemblea del 5 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Open.online
