I senzatetto di giorno si rifugiano in chiesa per sfuggire al freddo

A Savignano sul Rubicone, la collegiata di Santa Lucia offre un rifugio ai senzatetto durante le ore diurne, proteggendoli dal freddo e dalla neve. In un contesto di solidarietà e attenzione, questa chiesa rappresenta un punto di sostegno per chi si trova in difficoltà, garantendo un riparo temporaneo e un luogo di conforto in un periodo di particolare bisogno.

Quale rifugio migliore di una chiesa per ripararsi dal freddo e dalla neve durante il giorno? A Savignano sul Rubicone da oltre un mese nella collegiata di Santa Lucia trovano un angolo per dormire e per ripararsi dal freddo i senzatetto. Poi alla sera quando la chiesa chiude e viene acceso il sistema d'allarme, vengono invitati a uscire. C'è chi dorme in sacrestia, chi dietro l'altare, chi sui pianerottoli. Poi in tutte le chiese ci sono poveri, barboni e senza tetto che bussano alle porte dei preti e chiedono soldi che però spesso vengono presi per andare nei supermercati a comprare birra e vino.

I senzatetto dormono nella chiesa - Da qualche giorno nella collegiata di Santa Lucia di Savignano trovano un angolo per dormire e per ripararsi dal freddo i senzatetto. ilrestodelcarlino.it

Bergamo, senzatetto trovato morto sotto il porticato della Chiesa di San Marco - Carabinieri e polizia locale stanno cercando di ricostruire di preciso cosa sia accaduto Bergamo, 23 settembre 2025 – Dramma in città a Bergamo. ilgiorno.it

#Docuserie | "L’Ottavo giorno", il racconto delle vite dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro nell’anno del #Giubileo Oggi #5gennaio ore 17.30 su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 Di Tv2000 e Play2000, diretta da Sabrina Vara - facebook.com facebook

#Docuserie | "L’Ottavo giorno", il racconto delle vite dei senzatetto intorno a Piazza San Pietro nell’anno del #Giubileo Oggi #5gennaio ore 17.30 su #Tv2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 Di Tv2000 e Play2000, diretta da Sabrina Vara x.com

