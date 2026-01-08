I sentimenti di Tommaso Giacomel | Bella giornata sportivamente ma sono triste

Tommaso Giacomel, vincitore della sprint maschile a Oberhof, ha conquistato il suo secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo, dopo il trionfo nella mass start di Le Grand Bornard. Nonostante la vittoria sportiva, Giacomel ha espresso sentimenti di felicità mista a tristezza, riflettendo la complessità delle emozioni che accompagnano le sue prestazioni e le sue vittorie.

Tommaso Giacomel ha vinto la sprint maschile di Oberhof, centrando il secondo successo consecutivo (dopo il trionfo nella mass start di Le Grand Bornard lo scorso 21 dicembre) e ottenendo la quarta affermazione individuale della carriera in Coppa del Mondo. Il fuoriclasse azzurro ha dedicato questa vittoria all'amico Sivert Bakken, biathleta norvegese scomparso poco prima di Natale. " Credo sia uno dei giorni più controversi della mia vita. Uno dei più tristi ed uno dei più belli a livello sportivo. Vincere una gara di Coppa del Mondo dovrebbe dare tanta gioia, ma non ho nulla di cui essere felice oggi, se non per la mia performance che è stata buona.

